На конкурс «Лучник Future» работы можно присылать еще почти весь январь

Как сообщает newsnn.ru, в число участников конкурса уже вошли 99 команд, представляющих 20 городов, которые успели зарегистрироваться к настоящему времени. Студентам, которые обучаются в 42 вузах, предстоит заняться решением задач, поставленных компаниями - партнерами конкурса. Они должны помочь в выстраивании коммуникаций Московскому метрополитену, «Форуму доноров», «Ситикард», ТМК, «Норильскому никелю» и др. Детали заданий опубликованы здесь.