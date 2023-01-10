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На конкурс «Лучник Future» работы можно присылать еще почти весь январь

Сегодня, 11:54
Исполнительной дирекцией всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник Future» объявлено о продлении приема работ до 30 января включительно.

Как сообщает newsnn.ru, в число участников конкурса уже вошли 99 команд, представляющих 20 городов, которые успели зарегистрироваться к настоящему времени. Студентам, которые обучаются в 42 вузах, предстоит заняться решением задач, поставленных компаниями - партнерами конкурса. Они должны помочь в выстраивании коммуникаций Московскому метрополитену, «Форуму доноров», «Ситикард», ТМК, «Норильскому никелю» и др. Детали заданий опубликованы здесь.

Можно заняться решением нескольких задач. Или, наоборот, создать несколько вариантов для решения одной. Это касается разработки коммуникационных стратегий, создания PR-кампании, работы с целевой аудиторией и выбора эффективных инструментов коммуникации, с помощью которых можно будет решать реальные задачи компаний.

В роли учредителя конкурса выступает дирекция национальной премии «Серебряный Лучник». Ее лауреатами становятся те, кто представил лучшие работы в области развития общественных связей. В качестве оператора выступает коммуникационное агентство JM Communications. Медиахолдинг 1MI осуществляет информационное сопровождение мероприятия.

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