На новогодних праздниках в Нижнем Тагиле и пригороде 13 человек получили травмы в ДТП

В Нижнем Тагиле и ГГО случилось 42 ДТП, 7 из которых привели к травмам. Установлено, что пострадавшие попадали в больницы в результате наезда (дважды), столкновения, вождения без прав, по вине водителя рейсового автобуса. Также одну аварию инициировал человек, который отказался проходить обследование на алкотестере, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
С 1 по 8 января из-за аварий скончались 7 жителей Свердловской области, в числе которых 1 ребенок. 82 свердловчанина получили травмы, среди них — 5 подростков. Всего на новогодних каникулах зафиксировали 48 ДТП.
Полицейские выяснили, что основными причинами ДТП стали превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и проезд перекрестков. Автоинспекторы за время праздников остановили 300 пьяных автомобилистов, 1990 нарушителей ПДД, 218 бесправных водителей и 3000 непристегнутых ремнями свердловчан. Кроме того, правоохранители выписали 362 административных протокола за отсутствие детских автокресел.