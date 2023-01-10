TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На новогодних праздниках в Нижнем Тагиле и пригороде 13 человек получили травмы в ДТП

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI

7 человек погибли в ДТП на новогодних каникулах в Свердловской области

С 1 по 8 января на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО случилось 42 ДТП. Из-за аварий 13 человек получили травмы.

В Нижнем Тагиле и ГГО случилось 42 ДТП, 7 из которых привели к травмам. Установлено, что пострадавшие попадали в больницы в результате наезда (дважды), столкновения, вождения без прав, по вине водителя рейсового автобуса. Также одну аварию инициировал человек, который отказался проходить обследование на алкотестере, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Узнать подробнее

С 1 по 8 января из-за аварий скончались 7 жителей Свердловской области, в числе которых 1 ребенок. 82 свердловчанина получили травмы, среди них — 5 подростков. Всего на новогодних каникулах зафиксировали 48 ДТП.

Полицейские выяснили, что основными причинами ДТП стали превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и проезд перекрестков. Автоинспекторы за время праздников остановили 300 пьяных автомобилистов, 1990 нарушителей ПДД, 218 бесправных водителей и 3000 непристегнутых ремнями свердловчан. Кроме того, правоохранители выписали 362 административных протокола за отсутствие детских автокресел.

Читайте также:
Подробности гибели врача из Каменска-Уральского в ДТП на трассе рассказал ее мужВиновник ДТП в Екатеринбурге избежал ответственности за взятку инспекторуМужчина угнал автомобиль в Алапаевске и сразу попал в ДТП
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Полиция#Авария#Пострадавшие#ГИБДД#ГГО и пригород
Подпишитесь
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Вчера, 13:28
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Вчера, 05:29
Южный подъезд к Нижнему Тагилу временно перекрыли
Сегодня, 04:21
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Вчера, 03:00
Скончался автор картины «Огни трудового Тагила» советский художник Евгений Седухин
Сегодня, 05:54
Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено на медиков Демидовской больницы
Вчера, 14:58