На новогодних праздниках в Нижнем Тагиле и пригороде 13 человек получили травмы в ДТП

В Нижнем Тагиле и ГГО случилось 42 ДТП, 7 из которых привели к травмам. Установлено, что пострадавшие попадали в больницы в результате наезда (дважды), столкновения, вождения без прав, по вине водителя рейсового автобуса. Также одну аварию инициировал человек, который отказался проходить обследование на алкотестере, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.