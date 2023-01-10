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На смену морозам в Нижнем Тагиле придут ветра

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле аномально холодная погода на этой неделе сменится сильными ветрами.

В среду, 11 января, днем погода в городе приблизится к отметке -17 градусов. Скорость ветра составит 14 метров в секунду. В четверг, 12 января, ожидается до -15 градусов, снегопад и ветер, достигающий 18 метров в секунду, сообщает сайт Гисметео.

В пятницу, 13 января, потеплеет до -9 градусов. Ветер в этот день может достигать 17 метров в секунду. В субботу, 14 января, прогнозируется до -12 градусов и аналогичная скорость ветра. Такая же погода будет стоять и в воскресенье. Магнитных бурь в этот период не ожидается.

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