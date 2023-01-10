На смену морозам в Нижнем Тагиле придут ветра

В пятницу, 13 января, потеплеет до -9 градусов. Ветер в этот день может достигать 17 метров в секунду. В субботу, 14 января, прогнозируется до -12 градусов и аналогичная скорость ветра. Такая же погода будет стоять и в воскресенье. Магнитных бурь в этот период не ожидается.