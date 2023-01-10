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На заморозки в общежитии пожаловались студенты из Нижнего Тагила

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Студенты Нижнетагильского педагогического колледжа №1 пожаловались на морозы внутри общежития.

По словам обучающихся, когда наступают холода, они уезжают домой, потому что находиться внутри общежития невозможно. При этом зачастую их дома находятся за десятки километров от Нижнего Тагила, что доставляет им неудобства, сообщает Ура.ру.

Также студенты добавили, что в их комнатах температура воздуха составляет примерно 15 градусов тепла. Они отмечают, что у них замерзают даже шампуни, поэтому принятие душа в таких условиях для них становится невозможным.

По словам студентов, утепление окон пленкой им не помогло, а обогреватели у них забрали из соображений безопасности.

Заведующая общежитием Елена Кокуркина сказала, что студенты всегда найдут на что жаловаться. А температура у них регулярно измеряется и соответствует всем нормам. По ее словам, температура в общежитии колеблется от 22 до 24 градусов тепла.

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#Елена Озерова#Свободное время#Нижний Тагил#Холода#Мороз#Общежитие
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