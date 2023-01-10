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Назначен новый замглавы СУ СК по Свердловской области

Сегодня, 14:21
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
На должность замруководителя СУ СК по Свердловской области назначен полковник юстиции Константин Мирошниченко.

Новым замначальника СУ СК по Свердловской области стал полковник юстиции Константин Владимирович Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Константин Владимирович служил в прокуратуре 1995 года. С 2011 года проходил службу в должности руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск СУ СК РФ. В этом же году он стал замглавы Следственного комитета по Челябинской области.

Ранее в Свердловской области появился новый военный комиссар. Им стал полковник Юрий Аксенов. Сергей Чирков, который ранее был военкомом, стал заместителем начальника.

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