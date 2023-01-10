Назначен новый замглавы СУ СК по Свердловской области

Новым замначальника СУ СК по Свердловской области стал полковник юстиции Константин Владимирович Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Константин Владимирович служил в прокуратуре 1995 года. С 2011 года проходил службу в должности руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск СУ СК РФ. В этом же году он стал замглавы Следственного комитета по Челябинской области.
Ранее в Свердловской области появился новый военный комиссар. Им стал полковник Юрий Аксенов. Сергей Чирков, который ранее был военкомом, стал заместителем начальника.