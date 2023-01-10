Почти 30 тысяч выплат получили семьи мобилизованных в Свердловской области

Кроме того, в Свердловской области работает горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Специалистам можно сообщить о проблемах с выплатой денежного довольствия, быта мобилизованных, наличии брони или заболеваний и так далее. Операторы работают с 10:00 до 19:00. Связаться со специалистами можно по телефону 8-800-101-9111.