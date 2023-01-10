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Почти 30 тысяч выплат получили семьи мобилизованных в Свердловской области

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
Семьям мобилизованных в Свердловской области произведено почти 30 тысяч выплат. В общей сложности сумма, которую получили жители региона, составила 595 миллионов рублей.

В частности, произведены выплаты в размере 20 тысяч рублей на семью и каждого ребенка военнослужащих. Переводы осуществляется после того, как муниципальные образования передают списки получателей в Минсоцполитики Свердловской области. Кроме того, родственники могут сами обратиться в соцзащиту, сообщили в департаменте информполитики.

Кроме того, в Свердловской области работает горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Специалистам можно сообщить о проблемах с выплатой денежного довольствия, быта мобилизованных, наличии брони или заболеваний и так далее. Операторы работают с 10:00 до 19:00. Связаться со специалистами можно по телефону 8-800-101-9111.

Более 580 миллионов рублей выплатили мобилизованным из Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Выплаты#Мобилизованные#Семья
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