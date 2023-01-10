Пожар произошел в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге

По информации регионального главка МЧС, до прибытия спасателей из здания эвакуировались около 100 человек. В их числе ученики и педагоги. Пламя тушили 14 единиц спецтехники и 45 пожарных. В 10:44 был локализован пожар на площади 10 квадратных метров. Ближе к 11.00 открытое горение на месте пожара было потушено.