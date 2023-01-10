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Пожар произошел в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. ЧП случилось 10 января примерно в 10 часов утра.

По информации регионального главка МЧС, до прибытия спасателей из здания эвакуировались около 100 человек. В их числе ученики и педагоги. Пламя тушили 14 единиц спецтехники и 45 пожарных. В 10:44 был локализован пожар на площади 10 квадратных метров. Ближе к 11.00 открытое горение на месте пожара было потушено.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, после возгорания в учреждении организовали проверку.  Причины возгорания устанавливаются. Предстоит выяснить, соблюдались ли в вузе правила противопожарной безопасности.

Ранее в Екатеринбурге местный житель чуть заживо не сгорел во время пожала в двухэтажном здании. Из здания спасли одного человека, четырех сняли с верхних этажей, эвакуировали еще 15. Квартиры горели на 1 и 2 этаже сооружения. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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