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Пропавшего 3 января жителя Асбеста нашли мертвым в лесу

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
Труп пропавшего 3 января 30-летнего жителя Асбеста был найден в лесополосе.

Об этом сообщили волонтеры отряда «Прорыв». Ранее пропавшего мужчину искали сотрудники полиции и поисковики «Прорыва» и «Лиза Алерт».

Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Ранее сообщалось, что из особых примет у мужчины есть татуировка в виде иероглифов и что он может передвигаться на серебристой машине ВАЗ-2112. Мужчине было 30 лет. Подробности его гибели не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь под Березовским пропала 18-летняя жительница. На момент пропажи на девушке была надета темно-синяя куртка, черные легинсы, черные ботинки и шапка. У нее темные глаза и волосы.

18-летняя девушка пропала в Новогоднюю ночь под Березовским
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