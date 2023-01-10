Пропавшего 3 января жителя Асбеста нашли мертвым в лесу

Об этом сообщили волонтеры отряда «Прорыв». Ранее пропавшего мужчину искали сотрудники полиции и поисковики «Прорыва» и «Лиза Алерт».
Ранее сообщалось, что из особых примет у мужчины есть татуировка в виде иероглифов и что он может передвигаться на серебристой машине ВАЗ-2112. Мужчине было 30 лет. Подробности его гибели не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь под Березовским пропала 18-летняя жительница. На момент пропажи на девушке была надета темно-синяя куртка, черные легинсы, черные ботинки и шапка. У нее темные глаза и волосы.