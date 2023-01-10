Ресурсники устраняют холод в садике Нижнего Тагила после заявки мэрии

По словам отца воспитанника, он не поленился и объездил все инстанции, чтобы решить вопрос с холодом, однако внятного ответа нигде не получил. Однако в мэрии отметили, что ни устных, ни письменных жалоб в управление образование не поступало. Куда именно обращался тагильчанин — неизвестно.