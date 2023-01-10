Ресурсники устраняют холод в садике Нижнего Тагила после заявки мэрии

Так, утром 9 января в детсаду на улице Радищева, 5 в раздевалке отец воспитанника зафиксировал температуру в +14 градусов. При этом на улице был мороз в -30 градусов.
Руководство дошкольного учреждения заявило, что в помещениях было +16…+17 градусов. Администрация незамедлительно сделала заявку в ресурсоснабжающую организацию АО «Регионгаз-инвест» и обслуживающую организацию МБУ ЦОЗиП.
По результатам обследования было установлено, что причиной низкого температурного режима является недостаточность параметров теплоносителя: давление, температура, объем воды. В настоящее время ресурсоснабжающей организацией проводятся режимно-наладочные работы, которые будут завершены 11 января, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам отца воспитанника, он не поленился и объездил все инстанции, чтобы решить вопрос с холодом, однако внятного ответа нигде не получил. Однако в мэрии отметили, что ни устных, ни письменных жалоб в управление образование не поступало. Куда именно обращался тагильчанин — неизвестно.