Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы

Сделал он это посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах. Следователи допросили в ходе расследования потерпевших, свидетелей и самого обвиняемого. Также проведен ряд экспертиз, осмотрены места происшествия, сообщили в СК по Свердловской области.