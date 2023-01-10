Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы

Мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера и развратных действиях в отношении малолетних. Следствие установило, что с 2014 по 2020 годы мужчина совершил преступления в отношении четырех малолетних на тот момент девочек.
Сделал он это посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах. Следователи допросили в ходе расследования потерпевших, свидетелей и самого обвиняемого. Также проведен ряд экспертиз, осмотрены места происшествия, сообщили в СК по Свердловской области.
Суд в результате назначил мужчине 24 года лишения свободы. Отмечается, что уголовное дело было особенно сложным, так как преступления совершены длительное время назад.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, преступник уже был осужден в 1994, 1998 и 2000 годах. До этого он совершал имущественные преступления.