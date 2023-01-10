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Школьников не впустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз в Екатеринбурге

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
Двое школьников не смогли уехать из Екатеринбурга в Шадринск. В 30-градусный мороз их не пропустили в междугородний автобус. Мальчики являются воспитанниками спортивной школы. Они возвращались после каникул на занятия.

Сами школьники с Дальнего Востока. Они приехали в Екатеринбург. Мальчики должны были сесть в автобус до Шадринска, где располагается учебное заведение. Однако уехать они не смогли, так как билеты были приобретены на Северном автовокзале, откуда стартовал автобус, а из-за погоды школьникам было удобнее сесть на Южном. Там автобус добирает пассажиров, рассказывает мама одного из школьников. 

Когда автобус приехал, контролер не впустил мальчиков. По словам матери, другие пассажиры вступились за детей, так как они не местные. Однако контролер оставил их на морозе, пишет Е1. 

В справочной транспортного предприятия пояснили, что контролеру нельзя было поступить иначе. Дело в том, что садиться в автобус нужно на том автовокзале, где приобретался билет. Если на Северном автовокзале пассажир не садится в транспорт, то из списка он вычеркивается, а на Южном кассиры могут снова продать место.

В результате до Шадринска мальчики добирались на электричке и приехали только вечером. По словам матери, детям не вернули деньги за билеты.

Некоторые междугородние рейсы отменены из-за морозов в Екатеринбурге
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