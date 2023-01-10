Школьников не впустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз в Екатеринбурге

Сами школьники с Дальнего Востока. Они приехали в Екатеринбург. Мальчики должны были сесть в автобус до Шадринска, где располагается учебное заведение. Однако уехать они не смогли, так как билеты были приобретены на Северном автовокзале, откуда стартовал автобус, а из-за погоды школьникам было удобнее сесть на Южном. Там автобус добирает пассажиров, рассказывает мама одного из школьников.

Когда автобус приехал, контролер не впустил мальчиков. По словам матери, другие пассажиры вступились за детей, так как они не местные. Однако контролер оставил их на морозе, пишет Е1.

В справочной транспортного предприятия пояснили, что контролеру нельзя было поступить иначе. Дело в том, что садиться в автобус нужно на том автовокзале, где приобретался билет. Если на Северном автовокзале пассажир не садится в транспорт, то из списка он вычеркивается, а на Южном кассиры могут снова продать место.