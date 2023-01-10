Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле

Еще несколько десятков миллионов рублей направят на внедрение в Нижнем Тагиле интеллектуальной транспортной системы.
На данный момент завершается работа над подготовкой документов для реализации проектов в 2023 году. Ремонт и реконструкция планируются на шести объектах, расположенных в Тагилстроевском и Ленинском районах, сообщили в администрации города.
Специалисты городского хозяйства Нижнего Тагила и подрядчики готовятся к новому дорожному сезону. По словам главы горхозяйства Егора Копысова, в текущем году продолжится обновление проспекта Мира. Там будут сделаны два участка, общей протяженностью в 1,5 километра. Один располагается между улицами Ленина и Циолковского, а второй от Циолковского до Победы. Кроме реконструкции самого покрытия будут сделаны тротуары.
Комплексный ремонт планируется и на улице Фрунзе. Участок также имеет протяженность 1,5 километра. На Гальянке отремонтируют дорогу на улице Тагилстроевская. Здесь протяженность составит около 2,3 километра.