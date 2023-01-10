Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле

Специалисты городского хозяйства Нижнего Тагила и подрядчики готовятся к новому дорожному сезону. По словам главы горхозяйства Егора Копысова, в текущем году продолжится обновление проспекта Мира. Там будут сделаны два участка, общей протяженностью в 1,5 километра. Один располагается между улицами Ленина и Циолковского, а второй от Циолковского до Победы. Кроме реконструкции самого покрытия будут сделаны тротуары.