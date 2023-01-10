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Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI

Почти миллиард рублей выделят на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2023 году

Около одного миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет выделено в Нижнем Тагиле на 2023 год. Часть средств пойдет на продолжение реконструкции улиц Циолковского и Октябрьской революции.

Еще несколько десятков миллионов рублей направят на внедрение в Нижнем Тагиле интеллектуальной транспортной системы.

На данный момент завершается работа над подготовкой документов для реализации проектов в 2023 году. Ремонт и реконструкция планируются на шести объектах, расположенных в Тагилстроевском и Ленинском районах, сообщили в администрации города.

Специалисты городского хозяйства Нижнего Тагила и подрядчики готовятся к новому дорожному сезону. По словам главы горхозяйства Егора Копысова, в текущем году продолжится обновление проспекта Мира. Там будут сделаны два участка, общей протяженностью в 1,5 километра. Один располагается между улицами Ленина и Циолковского, а второй от Циолковского до Победы. Кроме реконструкции самого покрытия будут сделаны тротуары.

Комплексный ремонт планируется и на улице Фрунзе. Участок также имеет протяженность 1,5 километра. На Гальянке отремонтируют дорогу на улице Тагилстроевская. Здесь протяженность составит около 2,3 километра.

 
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Город#Касается каждого#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Дороги#Нацпроект#БКД
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