Скончался автор картины «Огни трудового Тагила» советский художник Евгений Седухин

Евгений Васильевич Седухин участвовал в выставках с 1964 года. Он учился в Уральском училище прикладного искусства, а также заочно на худграфе Нижнетагильского государственного педагогического института.
Тагильский художник, член Союза художников России работал в области пейзажа, тематической картины, портрет, монументальной росписи. Работы из его коллекций выставлены в Государственной Третьяковской галерее, в Нижнетагильском музее ИЗО, в Висимском музее-заповеднике, а также в музеях уральских городов — Невьянска, Ивделя, Красноуральска и даже в казахстанском Джезказгане.
Городской портал TagilCity.ru выражает соболезнования семье известного художника.