Скончался автор картины «Огни трудового Тагила» советский художник Евгений Седухин

Тагильский художник, член Союза художников России работал в области пейзажа, тематической картины, портрет, монументальной росписи. Работы из его коллекций выставлены в Государственной Третьяковской галерее, в Нижнетагильском музее ИЗО, в Висимском музее-заповеднике, а также в музеях уральских городов — Невьянска, Ивделя, Красноуральска и даже в казахстанском Джезказгане.