TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Скончался автор картины «Огни трудового Тагила» советский художник Евгений Седухин

Сегодня, 05:54
Фото: Сайт Союза художников России
Известный советский художник Евгений Седухин, работавший в Нижнем Тагиле, скончался 4 января в возрасте 92 лет. Его картина «Огни трудового Тагила» находится в Третьяковской галерее.

Евгений Васильевич Седухин участвовал в выставках с 1964 года. Он учился в Уральском училище прикладного искусства, а также заочно на худграфе Нижнетагильского государственного педагогического института. 

Огни трудового ТагилаОгни трудового Тагила
Симфония шестой домныСимфония шестой домны
Огни трудового Тагила
Фото: Автор картины Евгений Седухин

Тагильский художник, член Союза художников России работал в области пейзажа, тематической картины, портрет, монументальной росписи. Работы из его коллекций выставлены в Государственной Третьяковской галерее, в Нижнетагильском музее ИЗО, в Висимском музее-заповеднике, а также в музеях уральских городов — Невьянска, Ивделя, Красноуральска и даже в казахстанском Джезказгане.

Городской портал TagilCity.ru выражает соболезнования семье известного художника. 

Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович
Узнать подробнее
#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгений Седухин#Художник#Тагильские художники#Союз художников#Смерть
Подпишитесь
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Вчера, 13:28
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Вчера, 05:29
Южный подъезд к Нижнему Тагилу временно перекрыли
Сегодня, 04:21
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Вчера, 03:00
Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено на медиков Демидовской больницы
Вчера, 14:58