Стали известны правила участия в ПМЭФ-2023

Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков, пригласительная кампания стартовала в начале года. Активное участие в этот раз должны принять гости из стран Ближнего Востока, Африки, а также представители Азии и Латинской Америки. В планах – налаживание связей с российскими регионами и представителями бизнеса. XXVI международный экономический форум в Петербурге станет ключевым событием для гостей. Об этом сообщает newsnn.