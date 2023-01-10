Стали известны правила участия в ПМЭФ-2023

Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков, пригласительная кампания стартовала в начале года. Активное участие в этот раз должны принять гости из стран Ближнего Востока, Африки, а также представители Азии и Латинской Америки. В планах – налаживание связей с российскими регионами и представителями бизнеса. XXVI международный экономический форум в Петербурге станет ключевым событием для гостей. Об этом сообщает newsnn.
В рамках ПМЭФ будет действовать единый пакет участия. Он позволяет участвовать в деловой и культурной программах форума. Ограничения касаются пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению. Для гостей будут доступны площадки делового общения, предусмотрено информационное сопровождение.
Чтобы совершить регистрацию, участнику нужно пройти 4 этапа: зарегистрироваться в едином личном кабинете, подать заявку, дождаться рассмотрения и подтверждения оргкомитетом. Время рассмотрения заявки индивидуально для каждого участника и длится минимум 10 дней.
В 2023 году ПМЭФ будет проходить с 14 по 17 июня. Гостями станут также представители Объединенных Арабских Эмиратов.
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