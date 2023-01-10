Учителю танцев из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество

Прокуратура Первоуральска уже утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы. Ей вменяется мошенничество в крупном размере. По данным следствия, в апреле 2022 года женщина, пользуясь доверительными отношениями с родителями учеников школы танцев, предложила в мессенджере организовать поездку в Сочи на международный конкурс-фестиваль.
Она организовала сбор средств. В сумму включалось проживание и питание на семь дней и шесть ночей. Четыре семьи на предложение откликнулись и уплатили за поездку 425 тысяч рублей. При этом намерений организовывать поездку у обвиняемой не было. Учитель пыталась скрыть преступление. Она приобрела 11 ж/д билетов на поезд из Екатеринбурга до Сочи и отправила их через мессенджер.
Потом она сообщила, что конкурс был отменен, а потому поездка не состоится. Билеты преподаватель обещала обменять на другие даты. Билеты она вернула, при этом всю полученную сумму присвоила себе.
Уголовное дело уже направлено в Первоуральский суд на рассмотрение по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.