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Учителю танцев из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
Преподавателю танцев из Первоуральска грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество. Женщина собирала средства с родителей под предлогом организации поездки на танцевальный турнир. В общей сложности она получила 425 тысяч рублей.

Прокуратура Первоуральска уже утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы. Ей вменяется мошенничество в крупном размере. По данным следствия, в апреле 2022 года женщина, пользуясь доверительными отношениями с родителями учеников школы танцев, предложила в мессенджере организовать поездку в Сочи на международный конкурс-фестиваль.

Она организовала сбор средств. В сумму включалось проживание и питание на семь дней и шесть ночей. Четыре семьи на предложение откликнулись и уплатили за поездку 425 тысяч рублей. При этом намерений организовывать поездку у обвиняемой не было. Учитель пыталась скрыть преступление. Она приобрела 11 ж/д билетов на поезд из Екатеринбурга до Сочи и отправила их через мессенджер.

Потом она сообщила, что конкурс был отменен, а потому поездка не состоится. Билеты преподаватель обещала обменять на другие даты. Билеты она вернула, при этом всю полученную сумму присвоила себе.

Уголовное дело уже направлено в Первоуральский суд на рассмотрение по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родители из поселка на Урале обвинили учителя танцев в отдыхе в Сочи на их деньги
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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Первоуральск#Учитель#Танцы#Суд
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