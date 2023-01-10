Учителю танцев из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество

Она организовала сбор средств. В сумму включалось проживание и питание на семь дней и шесть ночей. Четыре семьи на предложение откликнулись и уплатили за поездку 425 тысяч рублей. При этом намерений организовывать поездку у обвиняемой не было. Учитель пыталась скрыть преступление. Она приобрела 11 ж/д билетов на поезд из Екатеринбурга до Сочи и отправила их через мессенджер.