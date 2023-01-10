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Улицу затопило на Уралмаше в Екатеринбурге в 30-градусные морозы

Сегодня, 05:43
Фото: Е1
Улицу Кировградскую затопило на Уралмаше в Екатеринбурге. По словам местной жительницы, правая и средняя полосы дороги на улице Бакинских Комиссаров до Уральских Рабочих оказались затоплены.

По словам женщины, не понятно, какая именно вода течет по улицам. От нее идет пар, пишет Е1.

В управляющей компании Орджоникидзевского района рассказали, что улица залита холодной водой. В причинах произошедшего разбирается «Водоканал». На месте работает бригада благоустройства, а несколько домов остались без воды.

По данным «Водоканала», специалистами подготавливается резервная ветка для переключения, чтобы восстановить водоснабжение в ближайшее время. Также к месту происшествия направлена автоцистерна.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что на месте работают инспекторы, которые регулируют движение. Сейчас на месте происшествия выставлены дорожные знаки, а проезжая часть посыпана щебнем.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#Вода#Мороз
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