Улицу затопило на Уралмаше в Екатеринбурге в 30-градусные морозы

По словам женщины, не понятно, какая именно вода течет по улицам. От нее идет пар, пишет Е1.
В управляющей компании Орджоникидзевского района рассказали, что улица залита холодной водой. В причинах произошедшего разбирается «Водоканал». На месте работает бригада благоустройства, а несколько домов остались без воды.
По данным «Водоканала», специалистами подготавливается резервная ветка для переключения, чтобы восстановить водоснабжение в ближайшее время. Также к месту происшествия направлена автоцистерна.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что на месте работают инспекторы, которые регулируют движение. Сейчас на месте происшествия выставлены дорожные знаки, а проезжая часть посыпана щебнем.