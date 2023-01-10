В период новогодних праздников сероводород в воздухе Нижнего Тагиле до 9,5 раз превышал норму. Превышение Уральским УГМС было зафиксировано три раза.
После жалоб жителя Нижнего Тагила на холод после новогодних каникул в детском саду № 96 МАДОУ «Радость», мэрия подала заявку для устранения нарушений. Ресурсники выяснили, что причиной низкого температурного режима стала недостаточность параметров теплоносителя. Проблему уже решают.
Иномарка улетела в кювет и перевернулась на Джамбула на Сухоложском поселке Нижнего Тагила. Рядом с местом ЧП можно было увидеть сотрудников скорой помощи.
В Нижний Тагил вновь приедут беженцы из ЛНР и ДНР. Запланирован приезд 35 человек, в числе которых 12 детей. Они разместятся в общежитии Института испытания металлов на Старателе. Сперва они пройдут карантинные мероприятия, а после с ними начнут работать специалисты миграционной службы, центра занятости населения и других структур.
Тагильчанка рассказала о коме после ДТП и пьяном водителе. Она вышла из дома за подарком мужу на день рождения. На пешеходном переходе на зеленом сигнале светофора в нее влетела машина.