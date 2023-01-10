В Нижний Тагил вновь приедут беженцы из ЛНР и ДНР. Запланирован приезд 35 человек, в числе которых 12 детей. Они разместятся в общежитии Института испытания металлов на Старателе. Сперва они пройдут карантинные мероприятия, а после с ними начнут работать специалисты миграционной службы, центра занятости населения и других структур.