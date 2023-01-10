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В детсаду №96 устраняют холод после жалобы, а в Нижний Тагил приедут беженцы

Сегодня, 16:07
Фото: 1MI
В детсаду №96 устраняют холод после жалобы, а в Нижний Тагил приедут беженцы из ЛНР и ДНР. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 января.

В период новогодних праздников сероводород в воздухе Нижнего Тагиле до 9,5 раз превышал норму. Превышение Уральским УГМС было зафиксировано три раза.

До 9,5 раза превышал норму сероводород в воздухе Тагила в новогодние праздники
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После жалоб жителя Нижнего Тагила на холод после новогодних каникул в детском саду № 96 МАДОУ «Радость», мэрия подала заявку для устранения нарушений. Ресурсники выяснили, что причиной низкого температурного режима стала недостаточность параметров теплоносителя. Проблему уже решают.

Ресурсники устраняют холод в садике Нижнего Тагила после заявки мэрии
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Иномарка улетела в кювет и перевернулась на Джамбула на Сухоложском поселке Нижнего Тагила. Рядом с местом ЧП можно было увидеть сотрудников скорой помощи.

Автомобиль перевернулся и улетел в кювет на Джамбула в Нижнем Тагиле
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В Нижний Тагил вновь приедут беженцы из ЛНР и ДНР. Запланирован приезд 35 человек, в числе которых 12 детей. Они разместятся в общежитии Института испытания металлов на Старателе. Сперва они пройдут карантинные мероприятия, а после с ними начнут работать специалисты миграционной службы, центра занятости населения и других структур.

В Нижний Тагил вновь прибудут беженцы из ЛНР и ДНР
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Тагильчанка рассказала о коме после ДТП и пьяном водителе. Она вышла из дома за подарком мужу на день рождения. На пешеходном переходе на зеленом сигнале светофора в нее влетела машина.

Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
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Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
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