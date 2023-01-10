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В ледяной воде во время морозов искупались моржи из Екатеринбурга

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге моржи окунулись в ледяную воду. Вместе с закаленными гражданами искупалась гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург для преподавательской деятельности.

О событии рассказал председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин, сообщает Ура.ру. По его словам, члены клуба регулярно окунаются в ледяную воду. Благодаря этому ритуалу они испытывают особые ощущения, приносящие им удовольствие.

Пока стоишь на улице, кожу начинает пощипывать, а ныряешь в воду — там поприятнее, — объяснил сказал Александр Сажин.

Также он добавил, что холода в день купания достигли -32 градусов. Температура воды в этот момент составляла примерно +2…4 градуса. Прорубь была слегка покрыта льдом.

Александр Сажин добавил, что гражданка Японии, которая купалась с ними, приехала в Россию преподавать японский язык и уже здесь пристрастилась к моржеванию.

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#Елена Озерова#Свободное время#Новости УрФО#Прорубь#Моржи#Купание
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