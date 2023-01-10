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В Нижний Тагил вновь прибудут беженцы из ЛНР и ДНР

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
35 беженцев, в том числе 12 детей, с территорий Луганской и Донецкой народных республик приедут в Нижний Тагил в ночь на 11 января.

Их разместят в общежитии Института испытания металлов на Старателе. Ранее беженцы проживали в пункте временного размещения в Крыму, а после изъявили желание приехать на Средний Урал.

Сначала прибывшие пройдут карантинные мероприятия, а после с ними начнут работать специалисты миграционной службы, центра занятости населения и других структур.

Администрацией города Нижний Тагил проработаны вопросы устройства детей в учебные и дошкольные учреждения, обеспечения учебной литературой, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Напомним, летом 2022 года Нижний Тагил принял 45 человек из ЛНР, ДНР и Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов. Они проживали на базе отдыха «Соловьиная роща». В сентябре данный ПВР закрылся, и часть беженцев уехала в Екатеринбург.

Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург
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#Анна Григорьева#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил#Беженцы#ДНР и ЛНР
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