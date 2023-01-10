В Нижний Тагил вновь прибудут беженцы из ЛНР и ДНР

Напомним, летом 2022 года Нижний Тагил принял 45 человек из ЛНР, ДНР и Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов. Они проживали на базе отдыха «Соловьиная роща». В сентябре данный ПВР закрылся, и часть беженцев уехала в Екатеринбург.