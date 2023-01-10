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В России возбуждено первое административное дело за пропаганду ЛГБТ

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
Административное дело о пропаганде ЛГБТ впервые возбуждено в России. Обвиняемым стало книжное издательство, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола составлен ОМВД «Гольяново». Одновременно с этим возбуждено дело за мелкое хулиганство, отмечает Александр Хинштейн.

По его словам, после того, как в декабре вступили в силу законы о запрете пропаганды ЛГБТ, издательство «Попкорн Букс» продолжило продавать такие книги, а также украшало их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

Напомним, законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения, подписал президент РФ Владимир Путин 5 декабря. нововведения касаются интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Такде запрещена продажа товаров, в том числе и импортных, в которых есть информация, за распространение которой предусматривается ответственность.

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#Общество#Ответственность#ЛГБТ#Закон#Ирина Кирилова
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