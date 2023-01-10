В России возбуждено первое административное дело за пропаганду ЛГБТ

Напомним, законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения, подписал президент РФ Владимир Путин 5 декабря. нововведения касаются интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Такде запрещена продажа товаров, в том числе и импортных, в которых есть информация, за распространение которой предусматривается ответственность.