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Водитель автобуса до Екатеринбурга высадил пассажиров на трассе в мороз

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
Водитель автобуса из Челябинска в Екатеринбург высадил пассажиров на трассе из-за поломки. О произошедшем рассказала мама одного из пассажиров.

По ее словам, автобус днем выехал с автовокзала в «Синегорье». В Екатеринбург автобус должен был прибыть в 18 часов. Однако за час до нужного времени сын позвонил женщине и рассказал, что всех пассажиров высадили на остановке возле Екатеринбурга.

Молодому человеку 18 лет. Он первокурсник. В результате пришлось вызывать такси, пишет 74.RU.

Женщина обратилась в диспетчерскую автовокзала через 15 минут после высадки пассажиров. Однако на автовокзале в Челябинске не были в курсе ситуации. По словам мамы молодого человека, ей заявили, что такое случается и двигатели ломаются в мороз.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона 74.RU рассказали, что перевозчик в случае поломки автобуса должен предоставить подменный транспорт или выплатить компенсацию за оставшийся проезд. Для этого нужно обращаться напрямую к компании или на автовокзал. 

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Челябинск#Авария#Мороз#Пассажир
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