Водитель автобуса до Екатеринбурга высадил пассажиров на трассе в мороз

По ее словам, автобус днем выехал с автовокзала в «Синегорье». В Екатеринбург автобус должен был прибыть в 18 часов. Однако за час до нужного времени сын позвонил женщине и рассказал, что всех пассажиров высадили на остановке возле Екатеринбурга.

Молодому человеку 18 лет. Он первокурсник. В результате пришлось вызывать такси, пишет 74.RU.

Женщина обратилась в диспетчерскую автовокзала через 15 минут после высадки пассажиров. Однако на автовокзале в Челябинске не были в курсе ситуации. По словам мамы молодого человека, ей заявили, что такое случается и двигатели ломаются в мороз.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона 74.RU рассказали, что перевозчик в случае поломки автобуса должен предоставить подменный транспорт или выплатить компенсацию за оставшийся проезд. Для этого нужно обращаться напрямую к компании или на автовокзал.