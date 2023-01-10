Врач избежала наказания за смерть мамы двоих детей в Первоуральске

Дежурившая в тот день врач-хирург ошибочно решила, что аппендицита у девушки нет. Она не проводила обследований, чтобы исключить диагноз. По стандарту, пациентке должны были провести лапароскопию, но ее направили в гинекологическое отделение, посчитав, что после недавних родов воспалились органы малого таза.

Уже в гинекологии Екатерину стало хуже, ее мучили сильные боли. Лапароскопия была проведена через шесть дней. К тому времени у девушки развился перитонит, спровоцировавший сепсис и инфекционно-токсический шок. Пациентку спасти не удалось.

Родные обратились в Следственный комитет. В отношении врача было возбуждено уголовное дело за халатность. Позднее статья была переквалифицирована в причинение смерти по неосторожности. Юрист семьи объяснила такое решение юридическими нюансами. По ее словам, пока длилось следствие Верховный суд дал пояснение, что в данном случае обвинение в халатности неприменимо.

По словам юриста, по статье за халатность можно привлечь должностное лицо. Хирург в тот день была заведующей отделением, но в данной ситуации была на дежурстве как врач. Никаких организационных мер как заведующая она не предпринимала, а потому как должностное лицо ответственности не несет.

Однако несмотря на возбужденное уголовное дело его все равно прекратили. Причиной стало истечение срока давности, которое составляет два года, пишет Е1.