Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе

Я помню все происходящее. Я помню, когда меня сбили, я лежала на асфальте и просто кричала, что я не чувствую ног. Боль была сильная, ужасная, но я все помню. Помню, ко мне мужчина подошел, которому я сказала позвонить мужу, потому что у меня остались одни маленькие дети дома. Я-то ушла в магазин всего на двадцать минут для того, чтобы купить подарок для своего супруга, у которого было день рождения на следующий день, — рассказывает TagilCity.ru Светлана Белькова.
Авария случилась вечером 5 сентября 2022 года на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. На улице — светло, на светофоре — зеленый свет, под ногами — пешеходный переход.
Светлана и представить не могла, что попадет в аварию, не нарушая ПДД:
Я всегда была внимательной на дорогах, всегда знала, что нужно переходить на зеленый, никогда не спешила. И в тот день я никуда не спешила, дождалась, пока загорится зеленый и пошла по пешеходному, но я просто не ожидала, что он так вылетит. Я просто поворачиваю голову влево, а машина уже летит по встречке на меня, машина находилась метрах в семи от меня. Я даже не смогла сориентироваться. Поняла просто, что меня сейчас собьют. Это так страшно, когда ты видишь, что на тебя машина летит и все, это доля секунды. Потом я уже помню, что лежу на асфальте.
После того, как Светлана потеряла сознание, начались долгие дни в коме. Побывав за гранью, тагильчанка увидела близких, которые уже умерли.
Все это произошло пятого сентября. Когда я очнулась в больнице, открыла глаза и спрашиваю «Какое сегодня число?». Мне говорят, и тогда я поняла, что я была в коме пять дней. После комы я очнулась только десятого сентября. Я находилась в коме, было очень страшно, потому что в тот момент я не понимала, где я нахожусь. Я думала, мне снятся все эти сны. Я увидела всех мертвых, тех, кого в живых уже нет: это бабушки, дедушки, даже тех людей, которые жили рядом с бабушкой и дедушкой — соседей, которых уже двадцать лет нет в живых. Я думала, что это все были сны, но оказалось, я побывала между небом и землей.
В одиночестве в реанимации Светлана Белькова находилась больше месяца, а перелет в Екатеринбург медики не разрешали: тяжесть повреждений не давала шансы пережить полет на вертолете.
В реанимации я провела примерно дней тридцать пять. Было очень тяжело, потому что перебиты все ноги. Когда ворочали меня, это страшная боль, я кричала от боли, вообще вспоминать очень страшно. Естественно, рядом никого не было, потому что в реанимацию никого не пропускают. Близкие не знали вообще, что со мной, потому что когда звонили в реанимацию и спрашивали о моем состоянии, были только одни слова: стабильно тяжелая, стабильно тяжелая. И больше прогнозов никаких не делали, потому что на тот момент прогнозировать было страшно. Транспортировать в Екатеринбург меня на вертолете не стали, потому что перелет я скорее всего бы не пережила, состояние было очень тяжелое, когда меня доставили в Городскую больницу № 1.
После аварии родные Светланы отправились в паломническую поездку в Верхотурье, с собой взяли и ее дочерей Софию и Ксению:
Практически сразу родители привезли детей в Верхотурье, где прошлись по каждой церкви и молились за мое здоровье, это было, когда я находилась в реанимации.
Травмы у женщины были тяжелейшие: знакомая медик увидела Светлану в приемном покое и была в шоке, говорит тагильчанка. Переломаны ноги, сломана правая рука. До сих пор жертве аварии на Вагонке нельзя даже садиться — она только лежит. По прогнозу, лежа она проведет примерно год.
Сейчас 36-летняя Светлана Белькова уже дома. Она перенесла ряд операций на ногах и руке, но до восстановления далеко. Ей будут делать еще несколько операций, потом предстоит длительная реабилитация.
Прошла уже не одна операция. Несколько из них на ноги, очень много стоит металла в ногах для укрепления костей. Операция на руку, которую тоже сломала, еще предстоит несколько операций на ноги. Я до сих пор нахожусь в лежачем состоянии, садиться мне пока нельзя. Все четыре месяца я только лежу, самостоятельно делать естественно ничего не могу. У меня также до сих пор ворочают слева направо, меняют подгузники. Я сейчас себя ощущаю маленьким ребенком, который ничего не может сделать. Из рабочих частей тела осталось у меня только левая рука, которой я кушаю, пью. Все, больше ничего не могу сама сделать.
Поддержку тагильчанке оказывают коллеги и друзья, которые регулярно навещают ее.
Сейчас в прокуратуру передано одно дело в отношении виновника аварии по управлению в состоянии алкогольного опьянения, рассказывает Светлана. В день того ДТП водитель ехал по встречной полосе, на красный свет. И, по словам многочисленных очевидцев, был пьян.
У водителя имелись явные признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее привлекался 4 раза, в том числе за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования, за что был лишен специального права управления. Водитель также привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщали в ГИБДД Нижнего Тагила после аварии.
Однако сейчас, говорит Светлана, виновник пытается отрицать свое нетрезвое состояние:
Его сейчас выгораживают друзья и сожительница, что якобы он не пьяный был. Хотя там были все признаки, указывающие на то, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Люди, которые стояли на красный, когда он меня сбил, все они повыбегали из машин, все они видели, в каком он неадеквате был.
Мужчина, сбивший Светлану, не держит связь с ней или ее семьей. О раскаянии инициатора аварии она и вовсе не говорит:
Виновник аварии не принес слов извинения, не выходил с нами на связь, материально никак он не помог. С его стороны вообще никаких действий не было, даже не интересовался, как я. Только, как мне известно, он сказал «Да с ней все хорошо». То есть это мне так передали.
Перед тем, как впасть в кому на пять дней, лежа на асфальте в луже собственной крови, Светлана успела сообщить очевидцу аварии номер телефона мужа, чтобы он ушел с работы и приехал домой к детям.
Поскольку женщина вернулась домой после нескольких больниц только во второй половине декабря и до сих пор находится в лежачем состоянии, все заботы о дочерях и хозяйстве были на Анатолии (семья живет в частном доме).
Если бы в момент аварии я отключилась, меня бы дети потеряли, плакали бы, потому что папа должен был с работы домой вернуться только часов в десять утра на следующий день. Поэтому я нашла силы, прокряхтела телефон мужа, и его нашли. Далее все очень было смутно… Очень трудно было мужу, который остался с маленькими детьми дома. Одна еще в садике, другая только в начальной школе, это все свалилось на его плечи: все кружки, подготовительные курсы, дома покушать приготовить, он их мыл, стирал, прибирался, кроме этого он еще и работает.
Сейчас Светлана уже дома. Она перенесла ряд операций на ногах и руке, но до восстановления далеко. Ей будут делать еще несколько операций, потом предстоит длительная реабилитация.
Прошла уже не одна операция. Несколько из них на ноги, очень много стоит металла в ногах для укрепления костей. Операция на руку, которую тоже сломала, еще предстоит несколько операций на ноги. Я до сих пор нахожусь в лежачем состоянии, садиться мне пока нельзя. Все четыре месяца я только лежу, самостоятельно делать естественно ничего не могу. У меня также до сих пор ворочают слева направо, меняют подгузники. Я сейчас себя ощущаю маленьким ребенком, который ничего не может сделать. Из рабочих частей тела осталось у меня только левая рука, которой я кушаю, пью. Все, больше ничего не могу сама сделать.
На фото одной из пострадавших ног видны следы от аппарата Илизарова, а также швы. Светлана рассказала, что из этой ноги уже удалили две металлические пластины, еще одна остается в конечности.
Тяжело было и дочкам Светланы и Анатолия: о сложности ситуации им не сразу сказали, чтобы уберечь от переживаний. Многомесячное расставание с мамой далось им нелегко.
Девочки, конечно, плакали очень сильно. Маленькая, может в силу возраста еще, недопонимала всей серьезности, а вот старшая… Просто сначала сказали, что мама ногу сломала, а потом она в телефонном разговоре услышала обо всех травмах, которые я получила, это было для нее шоком. Она очень сильно плакала. Я когда по телефону с ней потом разговаривала после реанимации, она спрашивала: «Мамочка, тебе сильно больно было? А ты же выжила ради нас?» Конечно, девочки. Я выжила ради вас. По-другому быть не может.