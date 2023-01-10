Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе

Травмы у женщины были тяжелейшие: знакомая медик увидела Светлану в приемном покое и была в шоке, говорит тагильчанка. Переломаны ноги, сломана правая рука. До сих пор жертве аварии на Вагонке нельзя даже садиться — она только лежит. По прогнозу, лежа она проведет примерно год.