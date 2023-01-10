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Южный подъезд к Нижнему Тагилу временно перекрыли

Сегодня, 04:21
Фото: 1MI
Дорожные полицейские сообщили о временном ограничении движения по Южному подъезду к Нижнему Тагилу «в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан».

Дорогу перекрыли от улицы Садоводов до 13 километра (вблизи ТРЦ «Депо») в сторону трассы «Екатеринбург-Серов» на время работ по очистке от снега и устранения недочетов зимнего содержания. При этом, сообщает отдел пропаганды ГИБДД, временной диапазон ограничения неизвестен. Автомобилистам, движущимся из поселка Старатель в направлении к центру Нижнего Тагила, путь открыт.

Напомним, что 9 января на 14-м километре Южного подъезда произошло ДТП. В ходе расследования сотрудники ДПС обнаружили наледь и снег на месте случившегося. Водитель Geely получил множество травм.

Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
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Днем ранее, 8 января, автомобиль Kia занесло, и иномарка вылетела на встречку. Произошла авария, из-за которой пострадала 12-летняя пассажирка.

12-летняя девочка пострадала в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
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#Анна Варнакина#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Перекрытие#Снег#Южный подъезд#Гололед
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