Южный подъезд к Нижнему Тагилу временно перекрыли

Дорогу перекрыли от улицы Садоводов до 13 километра (вблизи ТРЦ «Депо») в сторону трассы «Екатеринбург-Серов» на время работ по очистке от снега и устранения недочетов зимнего содержания. При этом, сообщает отдел пропаганды ГИБДД, временной диапазон ограничения неизвестен. Автомобилистам, движущимся из поселка Старатель в направлении к центру Нижнего Тагила, путь открыт.