Житель Верхней Пышмы выбрасывал мебель с 9 этажа и бросался на соседей с ножом

С дебоширом удалось пообщаться полицейским, но только после того, как его квартиру вскрыли полицейские, сообщает Е1.

Накануне вечером 9 января, мужчина начал выкидывать в окно вещи — журнальный столик, шкафы, матрас, рассказывает один из соседей. Также было что-то стеклянное. Осколки разлетались на несколько метров. По словам мужчины, на место была вызвана полиция. Вместе с ними приехала скорая помощь и пожарные. Двери в квартиру были вскрыты, а хозяина впоследствии увезли.

Сосед утверждает, что ближе к ночи мужчину отпустили. Однако утром дебошир накинулся на него и супругу с ножом, угрожая зарезать. Лифт был открыт, поэтому пара успела забежать внутрь и уехать.

После этого Игоря снова увезли в полицию за угрозу убийством. Однако уже вечером суд его отпустил. Соседи надеются, что агрессивного соседа отправят на принудительное лечение. Они утверждают, что уже пять лет жалуются на его неадекватное состояние, но никакого результата это не приносит.

В полиции Верхней Пышмы рассказали, что после задержания на мужчину был составлен административный протокол и дело передано в суд. Судья опросила жильцов дома и сочла, что состава правонарушения нет. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Выселить соседа тоже невозможно, так как полиция подобных решений не принимает.