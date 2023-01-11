40 тысяч рублей штрафа назначили учителю из Первоуральска за дискредитацию армии

В суде эксперт высказала, что в постах педагога нет чего-либо, дискредитирующего армию. А адвокат Изгагина настаивала на том, что ни в одном посте вовсе не упоминаются Вооруженные Силы. Также она настаивала, что посты были опубликованы еще до вступления в силу закона о дискредитации армии и что все они были размещены в закрытом сообществе.