Безнал в автобусах и маршрутках планируется ввести до конца 2023 года в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила в соцсетях обратился к главе города Владиславу Пинаеву с вопросом о том, когда в автобусах появится система безналичного расчета и будут ли в них работать кондукторы.
По информации управления городским хозяйством, контракты, которые сейчас действуют с компаниями-перевозчиками, действительно предусматривают введение безналичной системы оплаты.
До января 2024 года планируется произвести замену автопарка транспортных предприятий, обслуживающих муниципальные автобусные маршруты, с автобусов малой вместимости на автобусы средней вместимости, оборудованными системой безналичной оплаты проезда, — отметили в администрации Нижнего Тагила.