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Безнал в автобусах и маршрутках планируется ввести до конца 2023 года в Нижнем Тагиле

Сегодня, 02:39
Фото: 1MI
Безналичный расчет в автобусах Нижнего Тагила планируется ввести до января 2024 года. Кроме того, обновится автопарк перевозчиков, обслуживающих пассажиров.

Житель Нижнего Тагила в соцсетях обратился к главе города Владиславу Пинаеву с вопросом о том, когда в автобусах появится система безналичного расчета и будут ли в них работать кондукторы.

По информации управления городским хозяйством, контракты, которые сейчас действуют с компаниями-перевозчиками, действительно предусматривают введение безналичной системы оплаты.

До января 2024 года планируется произвести замену автопарка транспортных предприятий, обслуживающих муниципальные автобусные маршруты, с автобусов малой вместимости на автобусы средней вместимости, оборудованными системой безналичной оплаты проезда, — отметили в администрации Нижнего Тагила.
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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Безналичный расчет#Проезд#Автобусы
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