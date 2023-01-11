Благодарственным письмом губернатора награжден спортсмен из Нижнего Тагила

Чествование спортсменов–победителей и призёров всероссийских и международных соревнований состоялось 29 декабря. Об этом сообщает департамент физкультуры, спорта и молодежной политики.
Благодарственные письма лучшим спортсменам вручал заместитель губернатора Павел Креков. В том числе награду получил чемпион в экстремальном спуске на байдарках Всероссийской Спартакиады Дмитрий Лабасов. Он является воспитанником СШОР «Уралец».
Также состоялось награждение по итогам года. Региональный министр по физкультуре и спорту Леонид Рапопорт вручил диплом руководству МБУ спортшкола «Старый соболь» за лучшую организацию работы.