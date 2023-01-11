Благодарственным письмом губернатора награжден спортсмен из Нижнего Тагила

Благодарственные письма лучшим спортсменам вручал заместитель губернатора Павел Креков. В том числе награду получил чемпион в экстремальном спуске на байдарках Всероссийской Спартакиады Дмитрий Лабасов. Он является воспитанником СШОР «Уралец».



Также состоялось награждение по итогам года. Региональный министр по физкультуре и спорту Леонид Рапопорт вручил диплом руководству МБУ спортшкола «Старый соболь» за лучшую организацию работы.