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Бывший муж найденной мертвой многодетной мамы из-под Алапаевска задержан

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Пропавшую многодетную маму Любовь Белюшину из села Коптелово Алапаевского МО нашли мертвой сегодня 11 января. По подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг.

По словам родственников, детей забрала опека. Знакомая скончавшейся Любови заявила, что подозреваемый уже во всем сознался.

По ее словам, мужчина задушил многодетную маму и отвез ее труп на Режевской тракт. Там и было найдено тело.

Напомним, Любовь Белюшина пропала три недели назад. С бывшим мужем и пятью детьми она проживала в селе Коптелово Алапаевского МО. Супруги расстались в конце 2022 года и собирались разъезжаться. Любовь ушла из дома 22 декабря. Она планировала посетить отца в другом городе, но не добралась до него.

 
Пропавшую под Алапаевском женщину дома ждут пятеро детей
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#Ирина Кирилова#Убийство многодетной матери под Алапаевском#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Алапаевск#Погибшие#Смерть#Убийство#Подозреваемый
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