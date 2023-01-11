Бывший муж найденной мертвой многодетной мамы из-под Алапаевска задержан

Напомним, Любовь Белюшина пропала три недели назад. С бывшим мужем и пятью детьми она проживала в селе Коптелово Алапаевского МО. Супруги расстались в конце 2022 года и собирались разъезжаться. Любовь ушла из дома 22 декабря. Она планировала посетить отца в другом городе, но не добралась до него.