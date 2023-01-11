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Две семьи с детьми спасли на трассе в мороз полицейские из Серова

Сегодня, 14:31
Фото: МВД РФ по Свердловской области
В Серове полицейские спасли две семьи на трассе во время холодов. Они пришли на помощь в время беды.

Майор полиции Антон Сумской и капитан полиции Павел Чеклецов патрулировали трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, как вдруг обнаружили застрявшую в сугробе машину, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

За рулем была женщина, а в салоне сидела девушка и двое детей. Они рассказали, что ехали в Екатеринбург, но пропустили нужный поворот и в результате съехали в сугроб и застряли.

Сотрудники ГАИ вызвали на место тягач, при помощи которого достали легковое авто из сугроба.

Еще один наряд полиции в составе лейтенантов Даниила Артамонова и Алексея Кишмерешкина спасли от холода водителя, автомобиль которого сломался на дороге. Мужчина стоял на обочине на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель и искал помощи, а также пытался самостоятельно починить машину.

В результате инспекторы отбуксировали машину на тросе к месту ремонта и помогли найти владельцу авто нужные автомобильные детали.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Серов#Помощь#ГАИ
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