Две семьи с детьми спасли на трассе в мороз полицейские из Серова

Майор полиции Антон Сумской и капитан полиции Павел Чеклецов патрулировали трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, как вдруг обнаружили застрявшую в сугробе машину, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
За рулем была женщина, а в салоне сидела девушка и двое детей. Они рассказали, что ехали в Екатеринбург, но пропустили нужный поворот и в результате съехали в сугроб и застряли.
Сотрудники ГАИ вызвали на место тягач, при помощи которого достали легковое авто из сугроба.
Еще один наряд полиции в составе лейтенантов Даниила Артамонова и Алексея Кишмерешкина спасли от холода водителя, автомобиль которого сломался на дороге. Мужчина стоял на обочине на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель и искал помощи, а также пытался самостоятельно починить машину.
В результате инспекторы отбуксировали машину на тросе к месту ремонта и помогли найти владельцу авто нужные автомобильные детали.