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Ещё один депутат: на УВЗ в Нижнем Тагиле новый HR-директор вместо Балыбердина

Сегодня, 08:49
Фото: Ирина Артамонова
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Директором по персоналу УВЗ в Нижнем Тагиле стала 38-летняя депутат

38-летняя депутат городской думы Нижнего Тагила Ирина Артамонова заняла место директора по персоналу в УВЗ. Ранее сотрудница «Уралвагонзавода» была известна тагильчанам в роли заместителя Алексея Балыбердина — бывшего HR-директора оборонного предприятия.

Осенью 2022 года бывшего депутата Госдумы Алексея Балыбердина выбрали депутом Гордумы Нижнего Тагила. После того, как коллеги-депутаты избрали Балыбердина заместителем спикера городской думы Нижнего Тагила, место директора по персоналу на заводе стало вакантно. Его и заняла Ирина Артамонова, также ставшая депутатом Гордумы в сентябре минувшего года. 

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У нынешнего ТОП-менеджера 21 год трудового стажа: Артамонова трудоустроилась на УВЗ практически сразу по окончании школы. Ирина — уроженка Вагонки, там выросла и получила среднее образование. Среди реализованных проектов управленца числятся капитальный ремонт Дворцов ледового и водного спорта, парка у Дома культуры Окунева и другие, сообщает пресс-служба предприятия.

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Напомним, что в новом созыве Думы в 2 раза (с 14% до 28%) выросло количество женщин-депутатов, и Ирина Артамонова в их числе.

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