Ещё один депутат: на УВЗ в Нижнем Тагиле новый HR-директор вместо Балыбердина

Осенью 2022 года бывшего депутата Госдумы Алексея Балыбердина выбрали депутом Гордумы Нижнего Тагила. После того, как коллеги-депутаты избрали Балыбердина заместителем спикера городской думы Нижнего Тагила, место директора по персоналу на заводе стало вакантно. Его и заняла Ирина Артамонова, также ставшая депутатом Гордумы в сентябре минувшего года.