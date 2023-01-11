Ещё один депутат: на УВЗ в Нижнем Тагиле новый HR-директор вместо Балыбердина

Осенью 2022 года бывшего депутата Госдумы Алексея Балыбердина выбрали депутом Гордумы Нижнего Тагила. После того, как коллеги-депутаты избрали Балыбердина заместителем спикера городской думы Нижнего Тагила, место директора по персоналу на заводе стало вакантно. Его и заняла Ирина Артамонова, также ставшая депутатом Гордумы в сентябре минувшего года.
У нынешнего ТОП-менеджера 21 год трудового стажа: Артамонова трудоустроилась на УВЗ практически сразу по окончании школы. Ирина — уроженка Вагонки, там выросла и получила среднее образование. Среди реализованных проектов управленца числятся капитальный ремонт Дворцов ледового и водного спорта, парка у Дома культуры Окунева и другие, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, что в новом созыве Думы в 2 раза (с 14% до 28%) выросло количество женщин-депутатов, и Ирина Артамонова в их числе.