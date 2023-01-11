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Иск от издателя и споры в авиации. Крупные арбитражные дела за декабрь

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI
Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в декабре 2022 года.

Миллиарды со «Льва»

Индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин каждый месяц, начиная с декабря 2020 года, подает иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Лев» на сумму 2 млрд рублей. В декабре прошлого года иск повторился. Бизнесмен требует с компании возместить убытки за пользование земельным участком площадью 66,5 тысячи квадратных метров и освободить его в дальнейшем. Однако каждый раз суд возвращает заявление истцу из-за недостатков в документах.

Бенефициаром ООО «Лев» является владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак — депутат Государственной думы и также владеет долей в компании.

Иск от издателя инновационных книг

ООО «Лаборатория инновационных решений «Лира» требует через арбитражный суд с Ивана Кузнецова 1,1 млрд рублей в качестве взыскания убытков. Исковое заявление пока оставлено судом без движения до устранения недостатков.

Согласно официальному сайту, ООО «Лира» занимается изданием книг в Екатеринбурге. Владельцем компании является Юрий Попов. Между ним и индивидуальным предпринимателем Александром Куковякиным, который ранее является лидером ОПГ «Уралмаш», с 2020 года идут судебные споры из-за финансовых разногласий. Кроме того, в 2021 году «Лира» проиграла бизнесмену в арбитражном суде более 30 млн рублей неосновательного обогащения.

Однако этот долг изначально был не перед Александром Куковякиным, а перед владельцем девелопмента Acons Group Иваном Кузнецовым. «Лира» оказывала ему консалтинговые услуги. Кузнецов передал право взыскать долг Куковякину, и тот просужил задолженность, а после подал на банкротство «Лиры». 

Судебные споры в авиации

ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд» требует взыскать с Уральского завода гражданской авиации 1,3 млрд рублей. Суть претензий пока неизвестна. «224 летный отряд» является дочерним предприятием Министерства обороны РФ. Основной заказчик компании — администрация президента.

Ранее, в мае 2022 года, иск на 191 млн рублей к Уральскому заводу гражданской авиации подавало Министерство промышленности и торговли РФ за неустойку при выполнении госконтракта, заключенного в 2016 году.

Долги застройщика перед банком

Банк «Зенит» подал иск на 150 млн рублей к компании-застройщику «Сургутинтерстрой» в качестве взыскания задолженности. Исковое заявление пока оставлено без движения до устранения недостатков.

Летом прошлого года в отношении директора «Сургутинтерстрой» прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии налогов. Было установлено, что обвиняемый с апреля по июль 2018 года мог погасить задолженность организации по налогам и сборам в размере свыше 68 млн рублей, но решил не перечислять в бюджет данные средства. Бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.

Спор строительных компаний

136 млн рублей требует взыскать ООО «ЭСК «Энергомост» с иркутской компании ООО «Стройпроектсервис». Суть иска пока неясна.

В Арбитражном суде Свердловской области рассматривается еще один спор между компаниями, где «Энергомост» пытается взыскать со «Стройпроектсервиса» 4,4 млн рублей в качестве неустойки.

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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Арбитражный суд#Иск#Претензии
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