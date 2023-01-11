Иск от издателя и споры в авиации. Крупные арбитражные дела за декабрь

Летом прошлого года в отношении директора «Сургутинтерстрой» прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии налогов. Было установлено, что обвиняемый с апреля по июль 2018 года мог погасить задолженность организации по налогам и сборам в размере свыше 68 млн рублей, но решил не перечислять в бюджет данные средства. Бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.