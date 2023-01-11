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Из сломавшегося на морозе автобуса под Екатеринбургом спасли 44 человека

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
9 января в 30-градусный мороз под Екатеринбургом сломался рейсовый автобус, в салоне которого находилось 44 человека. Транспорт выехал из Краснотурьинска. Поломанную машину заметили в ходе рейда сотрудники ДПС — Юрий Бурнатов и Марат Искандаров. Они и спасли пассажиров.

Известно, что автобус не справился с погодными условиями, из-за чего заглох. По пути следования ехали несовершеннолетние и беременная женщина. Сотрудники госавтоинспекции приняли решение тормозить направляющиеся мимо машины с прошением отвезти пострадавших в место прибытия. Уже через 15 минут потерпевшие ехали на попутках в Екатеринбург. Водитель автобуса остался на месте поломки и продолжал чинить автобус, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Спустя час автомобилист справился с поломкой и сам доехал по адресу компании-перевозчика. Пассажиры искренне поблагодарили лейтенантов, вовремя пришедших на помощь. Патрули ГИБДД и дальше продолжат работать в Свердловской области из-за аномальных морозов.

Водитель сжег свои вещи на трассе в ХМАО из-за мороза -36 градусов
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Ранее в ХМАО полицейские спасли мужчину, который жег вещи на трассе при температуре атмосферного воздуха -36 градусов. Грузовик пострадавшего сломался. Автомобилиста спасли сотрудники ДПС, проезжавшие мимо.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Автобус#Водитель#Мороз#Краснотурьинск#Происшествия
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