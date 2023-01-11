Из сломавшегося на морозе автобуса под Екатеринбургом спасли 44 человека

Известно, что автобус не справился с погодными условиями, из-за чего заглох. По пути следования ехали несовершеннолетние и беременная женщина. Сотрудники госавтоинспекции приняли решение тормозить направляющиеся мимо машины с прошением отвезти пострадавших в место прибытия. Уже через 15 минут потерпевшие ехали на попутках в Екатеринбург. Водитель автобуса остался на месте поломки и продолжал чинить автобус, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.