«Найдена, погибла»: пропавшая под Алапаевском многодетная мать найдена мертвой

Напомним, что пропавшую свердловчанки искали на протяжении 3-х недель. Женщина работала продавщицей сельского магазина под Алапаевском и, уверяют коллеги, не могла уйти из дома самостоятельно — была привязана к детям. Друзья ныне погибшей были уверены, что в деле замешен экс-супруг Любови Александр, который якобы периодически избивал бывшую жену.