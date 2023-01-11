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«Найдена, погибла»: пропавшая под Алапаевском многодетная мать найдена мертвой

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI

Пропавшая под Алапаевском мать пятерых детей найдена мертвой

Мать пятерых детей Любовь Белюшина, пропавшая 22 декабря 2022 года в селе Коптелово под Алапаевском, найдена мертвой 11 января.

Добровольцы поискового отряда «Прорыв» сообщили о гибели женщины, но подробностей не разглашали. Изданию Е1 стало известно, что детей погибшей забрали сотрудники органов опеки, сообщила журналистам сестра бывшего мужа Любови.

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Напомним, что пропавшую свердловчанки искали на протяжении 3-х недель. Женщина работала продавщицей сельского магазина под Алапаевском и, уверяют коллеги, не могла уйти из дома самостоятельно — была привязана к детям. Друзья ныне погибшей были уверены, что в деле замешен экс-супруг Любови Александр, который якобы периодически избивал бывшую жену.

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