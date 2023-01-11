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Найдена пропавшая с двумя детьми мать из Тавды

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Женщина из Тавды, которая уехала с детьми в неизвестном направлении, найдена. Ранее сообщалось, что она уехала с двумя сыновьями на машине 10 января, а после куда-то с ними ушла.

Выяснилось, что женщина была в гостях у подруги в Тавде. Там ее нашли полицейские. Об этом сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, ранее ее муж сообщил недостоверную информацию о том, где она может находиться. Подруга женщины на вопрос полицейский о том, почему у пропавшей бал отключен телефон, ответила, «чтобы никто не беспокоил».

Полицейские уже опросили найденную женщину и ее супруга. Известно, что с пропавшей ничего криминального не произошло.

Напомним, что пропавшую 22 декабря мать пятерых детей под Алапаевском нашли мертвой. Известно, что ее убили. Детей уже забрали органы опеки. Бывшего мужа женщины задержали. Он проходит главным подозреваемым по этому делу. 

Женщина и двое детей пропали в Тавде при неизвестных обстоятельствах
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#Происшествия#Новости УрФО#Тавда#Найдена#Пропавшая#Женщина#Елена Озерова
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