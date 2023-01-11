TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Невролог Семенова: Для занятий плаванием существуют противопоказания

Сегодня, 14:10
Фото: pxhere.com
Невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова рассказала, что людям с недугами сердечно-сосудистой системы занятия плаванием не показаны.

Об этом эксперт рассказала журналистам портала NEWS.ru.

 

Согласно мнению Семеновой, плавание также не показано при эпилепсии и в случае наличия выраженного болевого синдрома. Однако, доктор отметила, что перечисленные недуги не препятствуют занятиям лечебной гимнастикой в воде.

 

Врач отметила, что для любого вида спорта есть медицинские ограничения. В случае диагностирования у пациента заболеваний сердечно-сосудистой системы — таких, как пороки сердца или сердечная недостаточность — ему рекомендуется отказаться от занятий плаванием. Несмотря на это, в состав терапии сердечных недугов иногда включают гидрокинезотерапию (гимнастические упражнения в воде). Это специфический метод, который может стать частью программы лечения, но применяться он должен под контролем специалистов в медцентрах реабилитации. 

 

Кроме того, Семенова объяснила, что оптимальным графиком для занятий в воде является плавание по 40 минут дважды в неделю.

#Марина Колодкина
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Вчера, 09:17
«Вынесли 500 ведер воды»: затопило магазин по Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:02
Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
Сегодня, 09:47
Ещё один депутат: на УВЗ в Нижнем Тагиле новый HR-директор вместо Балыбердина
Сегодня, 08:49
Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы
Вчера, 13:50
«Собаки задохнулись»: задымление произошло в доме на Валегинской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:41