Невролог Семенова: Для занятий плаванием существуют противопоказания

Врач отметила, что для любого вида спорта есть медицинские ограничения. В случае диагностирования у пациента заболеваний сердечно-сосудистой системы — таких, как пороки сердца или сердечная недостаточность — ему рекомендуется отказаться от занятий плаванием. Несмотря на это, в состав терапии сердечных недугов иногда включают гидрокинезотерапию (гимнастические упражнения в воде). Это специфический метод, который может стать частью программы лечения, но применяться он должен под контролем специалистов в медцентрах реабилитации.