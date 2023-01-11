Невролог Семенова: Для занятий плаванием существуют противопоказания

Об этом эксперт рассказала журналистам портала NEWS.ru.
Согласно мнению Семеновой, плавание также не показано при эпилепсии и в случае наличия выраженного болевого синдрома. Однако, доктор отметила, что перечисленные недуги не препятствуют занятиям лечебной гимнастикой в воде.
Врач отметила, что для любого вида спорта есть медицинские ограничения. В случае диагностирования у пациента заболеваний сердечно-сосудистой системы — таких, как пороки сердца или сердечная недостаточность — ему рекомендуется отказаться от занятий плаванием. Несмотря на это, в состав терапии сердечных недугов иногда включают гидрокинезотерапию (гимнастические упражнения в воде). Это специфический метод, который может стать частью программы лечения, но применяться он должен под контролем специалистов в медцентрах реабилитации.
Кроме того, Семенова объяснила, что оптимальным графиком для занятий в воде является плавание по 40 минут дважды в неделю.