Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели

Родители, чьи дети посещают детский сад, рассказали редакции TagilCity.ru, что опасаются за последствия таких действий по обогреву.
Они ночью натопили баню в садике, и одновременно снимают с окон все утепление. Ждут прокуратуру. Из щелей снова потянет холод, и они этим конденсатом всю отопительную систему убьют, — рассказала мама ребенка, посещающего детсад.
Кроме того, по мнению родителей, такая нагрузка на электросистему может привести к пожару. Ранее уже были случаи, когда часть детсада оставалась без света из-за включенных обогревателей.
Не боятся же что садик сгорит от такой нагрузки, — считает одна из родительниц.
В прокуратуре Тагилстроевского района редакции TagilCity.ru подтвердили факт проверки 11 января, уточнив, что ее результаты будут известны позже.
Напомним, в январские морозы температура в группах детсада, по словам родителей, поднималась только до +14 градусов. Дети спали одетыми под дополнительными одеялами, которые были принесены из дома. Также родители отдали на пользование детсаду собственные обогреватели.
Причина холода в помещениях детсада может быть в старых окнах с деревянными рамами. Их утепляли матрасами и пленками. Однако такие меры до конца не помогли, и от окон продолжает идти холодный воздух.