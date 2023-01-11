TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели

Сегодня, 09:47
Фото: TagilCity.ru

Прокуратура провела проверку в детсаде Нижнего Тагила из-за холода в группах

Детский сад № 3 объединения «Солнечный круг» в Нижнем Тагиле всю ночь отапливали обогревателями перед проверкой прокуратуры. Ранее родители воспитанников жаловались на холод в группах из-за щелей в деревянных рамах окон.

Родители, чьи дети посещают детский сад, рассказали редакции TagilCity.ru, что опасаются за последствия таких действий по обогреву.

Они ночью натопили баню в садике, и одновременно снимают с окон все утепление. Ждут прокуратуру. Из щелей снова потянет холод, и они этим конденсатом всю отопительную систему убьют, — рассказала мама ребенка, посещающего детсад.

Кроме того, по мнению родителей, такая нагрузка на электросистему может привести к пожару. Ранее уже были случаи, когда часть детсада оставалась без света из-за включенных обогревателей.

Не боятся же что садик сгорит от такой нагрузки, — считает одна из родительниц.

В прокуратуре Тагилстроевского района редакции TagilCity.ru подтвердили факт проверки 11 января, уточнив, что ее результаты будут известны позже.

Напомним, в январские морозы температура в группах детсада, по словам родителей, поднималась только до +14 градусов. Дети спали одетыми под дополнительными одеялами, которые были принесены из дома. Также родители отдали на пользование детсаду собственные обогреватели.

Причина холода в помещениях детсада может быть в старых окнах с деревянными рамами. Их утепляли матрасами и пленками. Однако такие меры до конца не помогли, и от окон продолжает идти холодный воздух.

Одеяла на окнах и обогреватели: на холод в детсаду жалуются родители Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Детский сад#Холод#Прокуратура
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Вчера, 09:17
До 9,5 раза превышал норму сероводород в воздухе Тагила в новогодние праздники
Вчера, 14:16
Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы
Вчера, 13:50
Безнал в автобусах и маршрутках планируется ввести до конца 2023 года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:39
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
9 января 13:28