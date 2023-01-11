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Почти 300 тыс жителей Нижнего Тагила посетили ледовый городок в новогодние праздники

Сегодня, 05:24
Фото: администрация Нижнего Тагила
По предварительным подсчетам, около 270 тысяч жителей Нижнего Тагила посетили ледовый городок и каток на Театральной площади за время новогодних каникул.

Несмотря на устоявшуюся с 1 по 8 января морозную погоду и аномальные холода, тагильчане не отказывали себе в удовольствии посещать зимние места досуга. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев напоминает, что впереди город ждет потепление, поэтому все желающие покататься на коньках или прогуляться среди ледовых скульптур должны воплотить желания в жизнь как можно скорее.

За качеством льда специалисты следят ежедневно — каток очищают от снега и подливают, — подтверждает градоначальник.
На смену морозам в Нижнем Тагиле придут ветра
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Напомним, что в ближайшее время на смену морозам в Нижний Тагил придут сильные ветры.

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