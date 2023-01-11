Почти 300 тыс жителей Нижнего Тагила посетили ледовый городок в новогодние праздники

Несмотря на устоявшуюся с 1 по 8 января морозную погоду и аномальные холода, тагильчане не отказывали себе в удовольствии посещать зимние места досуга. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев напоминает, что впереди город ждет потепление, поэтому все желающие покататься на коньках или прогуляться среди ледовых скульптур должны воплотить желания в жизнь как можно скорее.