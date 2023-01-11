Подробности дела о гибели многодетной мамы под Алапаевском раскрыли в СК и МВД

Следователи начали поиски. Однако они не увенчались успехом. С учетом того, что у пропавшей не было причин, чтобы внезапно исчезнуть без предупреждения, следственный отдел Алапаевска принял решение о возбуждении уголовного дела по статье за убийство, сообщили в СК по Свердловской области.