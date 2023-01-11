Подробности дела о гибели многодетной мамы под Алапаевском раскрыли в СК и МВД

Сообщение об исчезновении Любови было получено правоохранителями Алапаевского района 22 декабря 2022 года. 36-летняя женщина ушла из дома в селе Коптелово в неизвестном направлении.
Следователи начали поиски. Однако они не увенчались успехом. С учетом того, что у пропавшей не было причин, чтобы внезапно исчезнуть без предупреждения, следственный отдел Алапаевска принял решение о возбуждении уголовного дела по статье за убийство, сообщили в СК по Свердловской области.
В рамках расследования следователи установили подозреваемого — ранее судимого за кражи 37-летнего местного жителя. На данный момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения. По уголовному делу назначены экспертизы и продолжаются другие мероприятия.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в течение всего периода разбирательств полицейские отрабатывали версию о причастности к пропаже женщины ее бывшего мужа. В результате совместно со следователями Следственного комитета было найдено несколько зацепок.
По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти её в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жильё. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвёз до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, — рассказал Валерий Горелых.