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Прощание с погибшими на СВО жителями Артемовского ГО перенесено

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Прощание с погибшими на спецоперации жителями Артемовского ГО перенесли на 12 января.

Речь идет о Лосеве Вячеславе и Миниахметове Сергее. Прощание состоится по адресу: г. Артемовский, пер. Заводской, 4 с 11.00 до 12.00. Об этом сообщает Администрация Артемовского городского округа.

Ранее в мэрии выразили свои соболезнования семьям погибших солдат. 

Напомним, что 11 января было перенесено прощание с еще одним погибшим – военным из ЗАТО под Нижним Тагилом. Его тело должно прибыть в вечернее время 11 января.

Прощание состоится 12 января в 11.00 в здании Уфимского сельского клуба. О его гибели стало известно перед Новым годом. Дома возвращения мужчины ждали жена и четверо детей.

На СВО погибли два жителя Артемовского городского округа
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