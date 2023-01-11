Прощание с погибшими на СВО жителями Артемовского ГО перенесено

Речь идет о Лосеве Вячеславе и Миниахметове Сергее. Прощание состоится по адресу: г. Артемовский, пер. Заводской, 4 с 11.00 до 12.00. Об этом сообщает Администрация Артемовского городского округа.
Ранее в мэрии выразили свои соболезнования семьям погибших солдат.
Напомним, что 11 января было перенесено прощание с еще одним погибшим – военным из ЗАТО под Нижним Тагилом. Его тело должно прибыть в вечернее время 11 января.
Прощание состоится 12 января в 11.00 в здании Уфимского сельского клуба. О его гибели стало известно перед Новым годом. Дома возвращения мужчины ждали жена и четверо детей.