Пять павильонов появятся на остановках на Вагонку у вокзала в Нижнем Тагиле

Там пояснили, что в заказе предусмотрены запасные стекла для проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме этого, в способ крепления стекол разработчик внес конструктивные изменения. Это позволит несколько повысить их устойчивость к внешним воздействиям. Осенью в Нижнем Тагиле вандалы разбили стекла на некоторых новых остановках.