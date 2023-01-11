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Пять павильонов появятся на остановках на Вагонку у вокзала в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:29
Фото: TagilCity.ru
Пять остановочных комплексов для пассажиров, едущих в Дзержинский район, будут установлены в районе улицы Товарный двор в Нижнем Тагиле.

Работами по установке специалисты Центра организации дорожного движения займутся в первом квартале 2023 года.

Оборудование площадки пассажирского транспорта в районе Товарного двора начнется, когда позволит погода, — рассказали TagilCity.ru в ЦОДД.
Остановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный дворОстановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный двор
Остановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный дворОстановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный двор
Остановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный дворОстановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный двор
Остановки на Вагонку появятся в районе улицы Товарный двор
Фото: TagilCity.ru

Там пояснили, что в заказе предусмотрены запасные стекла для проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме этого, в способ крепления стекол разработчик внес конструктивные изменения. Это позволит несколько повысить их устойчивость к внешним воздействиям. Осенью в Нижнем Тагиле вандалы разбили стекла на некоторых новых остановках.

В октябре были поданы заявления в отделение полиции № 16 по факту причинения ущерба действиями неустановленных лиц на сумму более 33 тысяч рублей, — отметили в муниципальном бюджетном учреждении.
Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле
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