Пять павильонов появятся на остановках на Вагонку у вокзала в Нижнем Тагиле

Работами по установке специалисты Центра организации дорожного движения займутся в первом квартале 2023 года.
Оборудование площадки пассажирского транспорта в районе Товарного двора начнется, когда позволит погода, — рассказали TagilCity.ru в ЦОДД.
Там пояснили, что в заказе предусмотрены запасные стекла для проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме этого, в способ крепления стекол разработчик внес конструктивные изменения. Это позволит несколько повысить их устойчивость к внешним воздействиям. Осенью в Нижнем Тагиле вандалы разбили стекла на некоторых новых остановках.
В октябре были поданы заявления в отделение полиции № 16 по факту причинения ущерба действиями неустановленных лиц на сумму более 33 тысяч рублей, — отметили в муниципальном бюджетном учреждении.