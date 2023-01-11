Росздравнадзор проверит свердловские больницы по факту смерти тагильчанки Бурухиной

Андрей Бурухин намерен подать обращение в Росздравнадзор, пояснила юрист Юлия Липинская. В ведомстве после рассмотрения заявления проверят, насколько качественно была оказана медицинская помощь в Демидовской городской больнице, а также в СОКБ №1.