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Росздравнадзор проверит свердловские больницы по факту смерти тагильчанки Бурухиной

Сегодня, 17:33
Фото: Личный архив Андрея Бурухина
Супруг Светланы Бурухиной, которая скончалась в Екатеринбурге после операции, проведенной в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила, обратится в Росздравнадзор. Ведомство проверит качество оказанной помощи в медучреждениях, где пребывала женщина.

Андрей Бурухин намерен подать обращение в Росздравнадзор, пояснила юрист Юлия Липинская. В ведомстве после рассмотрения заявления проверят, насколько качественно была оказана медицинская помощь в Демидовской городской больнице, а также в СОКБ №1.

Мы также обратимся в страховую компанию, которая определит, были ли нарушения при оказании медицинской помощи или нет, — рассказала юрист в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
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Ранее по факту смерти жительницы Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело, но постановление о признании потерпевшим мужчина еще получил на руки.

Ряд СМИ по ошибке опубликовал информацию об уже готовых результатах экспертизы.

Постановление о назначении судмедэкспертизы не получали, соответственно, о ее назначении не может быть и речь, тем более о ее готовности, — поясняет Юлия Липинская.
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12 января представитель пострадавшего будет подавать ряд ходатайств, а также проведут встречу со следователем следственного отдела Ленинского района Нижнего Тагила. Кроме того, им необходимо дождаться получения медицинской документации. 

Будем дожидаться медицинскую документацию. Андрей пока не видел, с чем жена поступила, с чем была переведена в другую больницу, — пояснила юрист редакции TagilCity.ru.
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