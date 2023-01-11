Росздравнадзор проверит свердловские больницы по факту смерти тагильчанки Бурухиной

Андрей Бурухин намерен подать обращение в Росздравнадзор, пояснила юрист Юлия Липинская. В ведомстве после рассмотрения заявления проверят, насколько качественно была оказана медицинская помощь в Демидовской городской больнице, а также в СОКБ №1.
Мы также обратимся в страховую компанию, которая определит, были ли нарушения при оказании медицинской помощи или нет, — рассказала юрист в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Ранее по факту смерти жительницы Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело, но постановление о признании потерпевшим мужчина еще получил на руки.
Ряд СМИ по ошибке опубликовал информацию об уже готовых результатах экспертизы.
Постановление о назначении судмедэкспертизы не получали, соответственно, о ее назначении не может быть и речь, тем более о ее готовности, — поясняет Юлия Липинская.
12 января представитель пострадавшего будет подавать ряд ходатайств, а также проведут встречу со следователем следственного отдела Ленинского района Нижнего Тагила. Кроме того, им необходимо дождаться получения медицинской документации.
Будем дожидаться медицинскую документацию. Андрей пока не видел, с чем жена поступила, с чем была переведена в другую больницу, — пояснила юрист редакции TagilCity.ru.