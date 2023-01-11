С погибшим на СВО водителем автобуса попрощались в свердловском селе

47-летний мужчина увлекался охотой и рыбалкой, разводил пчел и занимался постройкой дома. Кузеванов лично реконструировал старое здание из кирпича в центре населенного пункта, а также наводил порядок на детской площадке. У Дмитрия была семья: жена и двое сыновей. Местные жители отзываются о погибшем старшине как о трудолюбивом и добром человеке.