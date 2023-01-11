С погибшим на СВО водителем автобуса попрощались в свердловском селе

47-летний мужчина увлекался охотой и рыбалкой, разводил пчел и занимался постройкой дома. Кузеванов лично реконструировал старое здание из кирпича в центре населенного пункта, а также наводил порядок на детской площадке. У Дмитрия была семья: жена и двое сыновей. Местные жители отзываются о погибшем старшине как о трудолюбивом и добром человеке.
Путь свердловчанина на СВО начался 27 сентября. 23 декабря военнообязанный героически скончался, совершая подвиг: закрыл своим телом сослуживца. Прощание состоялось в Городищенском Доме культуры. Здание, со слов очевидцев, было переполнено.
В честь погибшего прошел траурный митинг. Местный военный комиссар Равиль Салимов сообщил, что скончавшийся на южных рубежах свердловчанин будет посмертно представлен к награде за мужество и героизм, а историк и краевед Сергей Кошелев внес предложение переименовать улицу Безимяную в «Героя Дмитрия Кузеванова», сообщает администрация села Городище.