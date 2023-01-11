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С погибшим на СВО водителем автобуса попрощались в свердловском селе

Сегодня, 04:22
Фото: администрация села Городище
Дмитрий Кузеванов, водитель школьного автобуса в селе Городище под Тавдой (Свердловская область), погиб на спецоперации ВС РФ. 9 января бойца похоронили.

47-летний мужчина увлекался охотой и рыбалкой, разводил пчел и занимался постройкой дома. Кузеванов лично реконструировал старое здание из кирпича в центре населенного пункта, а также наводил порядок на детской площадке. У Дмитрия была семья: жена и двое сыновей. Местные жители отзываются о погибшем старшине как о трудолюбивом и добром человеке.

Фото: администрация села Городище
Водитель школьного автобуса из села под Тавдой погиб на спецоперации
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Путь свердловчанина на СВО начался 27 сентября. 23 декабря военнообязанный героически скончался, совершая подвиг: закрыл своим телом сослуживца. Прощание состоялось в Городищенском Доме культуры. Здание, со слов очевидцев, было переполнено.

Фото: администрация села Городище

В честь погибшего прошел траурный митинг. Местный военный комиссар Равиль Салимов сообщил, что скончавшийся на южных рубежах свердловчанин будет посмертно представлен к награде за мужество и героизм, а историк и краевед Сергей Кошелев внес предложение переименовать улицу Безимяную в «Героя Дмитрия Кузеванова», сообщает администрация села Городище.

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#Свердловская область#Анна Варнакина#Спецоперация#Погиб#Прощание#Тавда#Операция на Украине#Происшествия
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