Сбор материалов для окопных свечей на СВО объявлен в Нижнем Тагиле

Изготовляются окопные свечи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Сбор для желающих помочь военнослужащим состоится в Нижнем Тагиле 18 января на улице Пархоменко, 16 в 14.00.
Окопные свечи горят около восьми часов, они практичнее и дешевле, чем газовые горелки. На них можно кипятить воду, греть еду, просушивать одежду и обувь.
Также волонтеры объявили сбор материалов для изготовления свечей. Принимаются картон, восковые свечи и пустые банки от консервов. Взять материалы и готовые окопные свечи готовы и в Центре ветеранов боевых действий Нижнего Тагила. По их расчету, на одну банку объемом 425 мл (от консервированного горошка) уйдет около 250 грамм парафина. В центр на Восточном проезде, 19 можно обратиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00.
Напомним, тагильчане будут изготавливать окопные свечи не впервые. В декабре 2022 года уже проходила такая акция. Жители Нижнего Тагила с начала СВО собирают и передают гуманитарную помощь для военнослужащих.