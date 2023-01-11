TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Сбор материалов для окопных свечей на СВО объявлен в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI
Окопные свечи для бойцов на фронте смогут сделать 18 января все желающие жители Нижнего Тагила. Также принимаются материалы для изготовления таких горелок.

Изготовляются окопные свечи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Сбор для желающих помочь военнослужащим состоится в Нижнем Тагиле 18 января на улице Пархоменко, 16 в 14.00.

Окопные свечи горят около восьми часов, они практичнее и дешевле, чем газовые горелки. На них можно кипятить воду, греть еду, просушивать одежду и обувь.

Также волонтеры объявили сбор материалов для изготовления свечей. Принимаются картон, восковые свечи и пустые банки от консервов. Взять материалы и готовые окопные свечи готовы и в Центре ветеранов боевых действий Нижнего Тагила. По их расчету, на одну банку объемом 425 мл (от консервированного горошка) уйдет около 250 грамм парафина. В центр на Восточном проезде, 19 можно обратиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00.

Фото: Центр ветеранов боевых действий Нижнего Тагила

Напомним, тагильчане будут изготавливать окопные свечи не впервые. В декабре 2022 года уже проходила такая акция. Жители Нижнего Тагила с начала СВО собирают и передают гуманитарную помощь для военнослужащих.

Добровольцы из Нижнего Тагила передали носилки и печи участникам спецоперации
Узнать подробнее
Читайте также:
Окопные свечи для участников СВО отправят из Нижнего ТагилаГражданские больницы подключат к лечению раненых на СВОВ Нижнем Тагиле волонтеры шьют носилки и собирают теплые вещи для мобилизованных
#Общество#Операция на Украине#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свечи#Помощь#Военные#Евгения Сафина
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Вчера, 09:17
До 9,5 раза превышал норму сероводород в воздухе Тагила в новогодние праздники
Вчера, 14:16
Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы
Вчера, 13:50
Безнал в автобусах и маршрутках планируется ввести до конца 2023 года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:39
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
9 января 13:28