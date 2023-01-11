Сбор материалов для окопных свечей на СВО объявлен в Нижнем Тагиле

Также волонтеры объявили сбор материалов для изготовления свечей. Принимаются картон, восковые свечи и пустые банки от консервов. Взять материалы и готовые окопные свечи готовы и в Центре ветеранов боевых действий Нижнего Тагила. По их расчету, на одну банку объемом 425 мл (от консервированного горошка) уйдет около 250 грамм парафина. В центр на Восточном проезде, 19 можно обратиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00.