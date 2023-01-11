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Семейный загородный клуб сгорел под Екатеринбургом

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI
База отдыха, в последнее время закрытая, но ранее принимавшая семьи для отдыха, сгорела утром 11 января на 9-м километре Чусовского тракта. Загородный клуб был оформлен в русском стиле.

Сотрудники МЧС получили сообщение о начале пожара в 04:45. Пожарные выехали к садовому дому в СНТ «Легенда» под Екатеринбургом. Огонь объял помещение — дом 15 на 15 метров. Пламя распространилось на стоящие поблизости дома. Огнеборцы ограничили пламя в распространении и справились с очагом возгорания, в результате чего ни погибших, ни пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает издание Е1.

Пожар произошел в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге
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Крупный дом из брусьев сгорел дотла. Несколькими годами ранее в доме был открыт семейный клуб «Сани», оформленный в русском стиле. Люди приезжали в него для того, чтобы приготовить блюда в печи. Со слов екатеринбуржец, клуб давно не работал, однако территория охранялась сторожем, а здание было подключено к коммуникациям.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пожар#Пожарные#МЧС#Огонь
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