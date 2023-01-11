Семейный загородный клуб сгорел под Екатеринбургом

Сотрудники МЧС получили сообщение о начале пожара в 04:45. Пожарные выехали к садовому дому в СНТ «Легенда» под Екатеринбургом. Огонь объял помещение — дом 15 на 15 метров. Пламя распространилось на стоящие поблизости дома. Огнеборцы ограничили пламя в распространении и справились с очагом возгорания, в результате чего ни погибших, ни пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает издание Е1.