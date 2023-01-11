Обо всех происшествия нужно сообщать по телефонам 101 и 102.
По данным синоптиков в ближайший час и до конца суток 12 января местами в Свердловской области ожидается сильный ветер 25-28 м/с, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что нужно соблюдать меры безопасности. В частности, находясь в здании во время сильного ветра нужно закрыть все окна и двери. Также не рекомендуется использовать открытый огонь, а по возможности отключить электроприборы.
Если ветер застал на улице, нужно держаться дальше от легких построек, мостов, эстакад и прочих объектов. Также опасность могут представлять элементы кровли, стекол, сорванных ветром.
Автовладельцам рекомендуется быть особенно внимательными на дороге и не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов.