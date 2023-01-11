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Штормовое предупреждение объявлено в Свердловский области из-за сильного ветра

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре и непогоде 12 января.

В этот день в регионе прогнозируется ветер, порывы которого могут достигнуть 17 м/с. В случае возникновения ЧП рекомендуется звонить по телефонам экстренных служб «101» или «112».

Аномально холодная погода и сильный мороз будет стоять и 11 января на территориях Свердловской области и Пермского края, сообщает пресс-служба УГМС. В среднем температура воздуха будет составлять на 7С и более ниже нормы.

В Нижнем Тагиле в ближайшие дни также будут стоять морозы. Вечером 11 января ожидается -17 градусов и ветер до 17 метров в секунду, следует из данных сайта Гисметео.

12 января ожидается аналогичная погода и осадки в виде снега. А 13 января в городе будет до -12 градусов, также вероятна ветренная погода.

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#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Ветер#Мороз
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