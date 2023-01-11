Штормовое предупреждение объявлено в Свердловский области из-за сильного ветра

В этот день в регионе прогнозируется ветер, порывы которого могут достигнуть 17 м/с. В случае возникновения ЧП рекомендуется звонить по телефонам экстренных служб «101» или «112».
Аномально холодная погода и сильный мороз будет стоять и 11 января на территориях Свердловской области и Пермского края, сообщает пресс-служба УГМС. В среднем температура воздуха будет составлять на 7С и более ниже нормы.
В Нижнем Тагиле в ближайшие дни также будут стоять морозы. Вечером 11 января ожидается -17 градусов и ветер до 17 метров в секунду, следует из данных сайта Гисметео.
12 января ожидается аналогичная погода и осадки в виде снега. А 13 января в городе будет до -12 градусов, также вероятна ветренная погода.