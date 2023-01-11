«Собаки задохнулись»: задымление произошло в доме на Валегинской в Нижнем Тагиле

Квартира, в которой произошло возгорание, расположена на шестом этаже. По информации, в жилище проживает молодая женщина, у нее есть два питомца.
Животные задохнулись от дыма, который исходил от тлеющего дивана, рассказали пожарные. Мебель накрыло натяжным потолком. Собакам было нечем дышать, они попытались спрятаться в ванной.
Пожарные зашли через балкон соседней квартиры. Обнаружив, что всё в дыму, они были вынуждены сломать дверь. Сейчас все в копоти, — рассказал редакции TagilCity.ru один из жильцов подъезда.
Хозяйки квартиры дома не было, но она приехала, как только ей сообщили о произошедшем. Женщина заверила сотрудников полиции и дознавателей, что она уехала из дома только утром. Однако жильцы подъезда уверяют, что чувствовали запах гари с ночи, именно поэтому утром ей позвонили и сообщили о возможном возгорании и скулящих собаках. Сейчас в подъезде открыли окна.
Причины пожара и ущерб предстоит выяснить дознавателям во время расследования факта пожара.