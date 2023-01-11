«Собаки задохнулись»: задымление произошло в доме на Валегинской в Нижнем Тагиле

Хозяйки квартиры дома не было, но она приехала, как только ей сообщили о произошедшем. Женщина заверила сотрудников полиции и дознавателей, что она уехала из дома только утром. Однако жильцы подъезда уверяют, что чувствовали запах гари с ночи, именно поэтому утром ей позвонили и сообщили о возможном возгорании и скулящих собаках. Сейчас в подъезде открыли окна.