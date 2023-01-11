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«Собаки задохнулись»: задымление произошло в доме на Валегинской в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:41
Фото: TagilCity.ru
Утром 11 января в квартире дома № 7 по улице Валегинская в Нижнем Тагиле произошло задымление из-за возгорания. В результате ЧП две собаки погибли, а также пострадало имущество квартиры. На месте работают спасатели и полиция.

Квартира, в которой произошло возгорание, расположена на шестом этаже. По информации, в жилище проживает молодая женщина, у нее есть два питомца.

Животные задохнулись от дыма, который исходил от тлеющего дивана, рассказали пожарные. Мебель накрыло натяжным потолком. Собакам было нечем дышать, они попытались спрятаться в ванной.

Пожарные зашли через балкон соседней квартиры. Обнаружив, что всё в дыму, они были вынуждены сломать дверь. Сейчас все в копоти, — рассказал редакции TagilCity.ru один из жильцов подъезда.
Соседи чувствовали запах гари с ночиСоседи чувствовали запах гари с ночи
В квартире по Валегинской задохнулись две собакиВ квартире по Валегинской задохнулись две собаки
В квартире по Валегинской задохнулись две собакиВ квартире по Валегинской задохнулись две собаки
В квартире по Валегинской задохнулись две собакиВ квартире по Валегинской задохнулись две собаки
В квартире по Валегинской задохнулись две собакиВ квартире по Валегинской задохнулись две собаки
Через эту дверь заходили пожарные Нижнего Тагила в горящую квартируЧерез эту дверь заходили пожарные Нижнего Тагила в горящую квартиру
В квартире по Валегинской задохнулись две собакиВ квартире по Валегинской задохнулись две собаки
Соседи чувствовали запах гари с ночи
Фото: TagilCity.ru

Хозяйки квартиры дома не было, но она приехала, как только ей сообщили о произошедшем. Женщина заверила сотрудников полиции и дознавателей, что она уехала из дома только утром. Однако жильцы подъезда уверяют, что чувствовали запах гари с ночи, именно поэтому утром ей позвонили и сообщили о возможном возгорании и скулящих собаках. Сейчас в подъезде открыли окна. 

Причины пожара и ущерб предстоит выяснить дознавателям во время расследования факта пожара. 

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