Стали известны подробности исчезновения и гибели 30-летнего жителя Асбеста

Озвучены подробности гибели Александра Котова, найденного замерзшим насмерть в лесу. Родные искали пропавшего с 3 января. В тот день он вышел во двор почистить снег и покормить собаку, но обратно не вернулся.
По словам жены погибшего, тогда он, ничего ей не сказав, куда-то уехал на машине. Позже выяснилось, что следов криминальной смерти не обнаружено – мужчина насмерть замерз, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.
Поисковики «Прорыва» солидарны с той версией. Они сообщили, что ориентировка на поиски пропавшего к ним попала только в ночь с 8 на 9 января. Тогда же они сразу отправились на поиски.
Машина, на которой мужчина уехал, была найдена еще в день пропажи рядом с лесополосой. Супруга Котова Александра ездила на поиски вместе с волонтерами.
В лесу были найдены в том числе лежанки Александра, а также следы того, как он падал, вставал и шел в другом направлении. Супруге о находке сообщили не сразу, а только после опознания.
По словам спасателей, куртка на умершем была расстегнута. Это явный признак случившегося переохлаждения. Причины, по которым Александр ушел в лес, неизвестны. Помимо жены, у погибшего осталась малолетняя дочь.