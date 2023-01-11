Стая бездомных собак напала на маму с ребенком в Академическом районе Екатеринбурга

В ходе проверки прокуратурой будет установлено, заключен ли на 2023 год контракт по отлову безнадзорных животных в Екатеринбурге, а также поступали ли от граждан заявки с жалобами на агрессивных собак. Также будет установлено, какие именно меры принимались. По результатам проверки будет принято решение.