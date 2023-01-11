TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Стая бездомных собак напала на маму с ребенком в Академическом районе Екатеринбурга

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
Стая бездомных собак напала на женщину и ребенка в Академическом районе Екатеринбурга. Прокуратура по данному факту начала проверку.

Инцидент произошел 9 января 2023 года. Женщина с ребенком шли по улице, когда на них напали собаки. В результате им пришлось обратиться в травмпункт. Ребенок получил укушенные раны голени и ссадину. Также отмечается, что у женщины и ее ребенка испуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки прокуратурой будет установлено, заключен ли на 2023 год контракт по отлову безнадзорных животных в Екатеринбурге, а также поступали ли от граждан заявки с жалобами на агрессивных собак. Также будет установлено, какие именно меры принимались. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, в начале января 2023 года в Серове стая бродячих собак напала на беременную девушку. Она получила травму ноги, а также животные порвали ей одежду. После этого инцидента глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения стаи собак на беременную в Серове
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Горноуральского ГО готовят коллективную жалобу из-за собакБродячих собак отловят в Нижнем Тагиле за 4 миллиона рублейБродячую собаку расстреляли злоумышленники в Североуральске
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Собака#Нападение#Дети#Родители
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Вчера, 09:17
«Вынесли 500 ведер воды»: затопило магазин по Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:02
Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
Сегодня, 09:47
Ещё один депутат: на УВЗ в Нижнем Тагиле новый HR-директор вместо Балыбердина
Сегодня, 08:49
Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы
Вчера, 13:50
«Собаки задохнулись»: задымление произошло в доме на Валегинской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:41