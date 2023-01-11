Стая бездомных собак напала на маму с ребенком в Академическом районе Екатеринбурга

Инцидент произошел 9 января 2023 года. Женщина с ребенком шли по улице, когда на них напали собаки. В результате им пришлось обратиться в травмпункт. Ребенок получил укушенные раны голени и ссадину. Также отмечается, что у женщины и ее ребенка испуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки прокуратурой будет установлено, заключен ли на 2023 год контракт по отлову безнадзорных животных в Екатеринбурге, а также поступали ли от граждан заявки с жалобами на агрессивных собак. Также будет установлено, какие именно меры принимались. По результатам проверки будет принято решение.
Напомним, в начале января 2023 года в Серове стая бродячих собак напала на беременную девушку. Она получила травму ноги, а также животные порвали ей одежду. После этого инцидента глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.